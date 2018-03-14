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Помер відомий львівський художник Мирослав Ягода: прощання з митцем відбудеться сьогодні

Юлія Шпак

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Сьогодні, 14 березня, о 14.00 у Передпоховальній каплиці на вул. Пекарській відбудеться прощання з відомим львівським художником Мирославом Ягодою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Громада Львова сумує з приводу втрати та висловлює щирі співчуття рідним та близьким художника.

Мирослав Ягода народився 23 серпня 1957 року у селі Гірник, Львівської області. Про це повідомили його друзі.

У 1986 р. закінчив Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова у Львові.

Мирослав Ягода був учасником багатьох виставок та перформенсів. Друком видано три його поетичних збірки – «Черепослов» 2002 р., «Дистанція Нуль» 2006 р., «Сяймо» 2008 р. Працював над сценографією вистав закарпатського режисера Атілли Віднянського. Створив сценографію та драматургічну основу для вистави «Ніщо» театру «Небо».

Фото: Варіанти

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