Нардепи хочуть скасувати третю групу «спрощенців» за надуманими мотивами?

Економіст CASE Україна Володимир Дубровський дослідив фінансові схеми, які завдають найбільшої шкоди бюджету. Як з’ясувалося, Фізичні особи підприємці – ніщо у порівнянні із офшорами та контрабандою.

Згідно досліджень спеціаліста, на офшорних схемах бюджет України втрачає 50-65 млрд/рік, конвертаційні центри завдають збитків 12-15 млрд/рік, «скрутки» – 10-12 млрд/рік, «сірий імпорт», контрабанда – 25-70 млрд/рік, контрафакт – 10 млрд/рік, виведення прибутку через псевдопідприємництво фізосіб – до 2,5 млрд/рік, ФОП замість найму – 2,5-5 млрд/рік, заниження оборотів – 1-1,5 млрд/рік.

Як бачимо з «рейтингу» схем ухилення від податків (відповідно – втрат українського бюджету), який уклав економіст Володимир Дубровський, ФОПи займають у ньому чи не найнижчу позицію.

Натомість, як повідомляє ЕП, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 8089, яким передбачено повне скасування третьої групи для платників податків за спрощеною системою. Тобто скасування третьої групи «спрощенки» – одна з норм, яку пропонують депутати. Також, пропонується внести зміни в умови 2 групи.

Авторами документи є нардепи від БПП Андрій Шинькович та Геннадій Чекіта. За їх словами, 2 групу часто використовують великі мережі магазинів, щоб уникати сплати податків. А 3 група, наголошують вони, часто використовується, щоб оптимізувати виплату зарплат: мова йде про випадки, коли фактично наймані співробітники укладають з роботодавцем договір як ФОП, що дозволяє економити на податках із зарплати.

Тому для суб’єктів, які займаються оптовою торгівлею, пропонують заборонити 1 і 2 групи, для 2 групи – обмежити види діяльності підприємцями:

– які займаються виробництвом товарів, роздрібним продажем товарів з торговельних місць на ринках;

– діяльністю в сфері ресторанного господарства в будівлі площею до 20 кв м або з використанням засобів пересувної торгівлі;

– виконанням робіт/наданням послуг (в т.ч. побутових);

– роздрібної торгівлі дистанційним методом (сюди, судячи з усього, потрапляють інтернет-магазини).

2 групу депутати від БПП пропонують заборонити для компаній, які торгують складною електронікою, ліками, ювеліркою, товарами високого цінового сегмента і т.д.

А 3 групу пропонують повністю скасувати – ФОПам, які працюють за цією схемою, пропонують переходити на 2 групи, якщо вони відповідають умовам.

ЕП нагадує, що зараз в Україні діє спрощена система оподаткування (так звана «спрощенка») – спеціальний податковий режим, розрахований на малих підприємців. Його основна перевага – сплата єдиного податку замість окремих податків і зборів, спрощена бухгалтерія і звітність. Залежно від обороту в ній передбачені 4 групи: 1,2,3 групи доступні для фізосіб-підприємців, 4 – тільки для сільгосп-підприємств. 3 група – дуже популярна серед українських IT-підприємців та фрілансерів, з поточною ставкою єдиного податку в 5%.

Також раніше у Державній фіскальній службі заявляли про необхідність відмови від спрощеної системи оподаткування та поступове переведення малих підприємців на загальну систему.

Фото: CASE Україна