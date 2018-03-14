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На Сколівщині під час пиятики чоловік побив односельчанина: постраждалий – у реанімації

Юлія Шпак

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На Сколівщині зловмисник спричинив односельчанину тілесні ушкодження. Поліцейські встановлюють обставини події. Потерпілий госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Сколівське відділення поліції 13 березня об 11.12 надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що в одному із сіл району чоловік отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці попередньо встановили, що увечері напередодні під час розпивання спиртних напоїв між 24-річним та 49-річним жителями району виник конфлікт, який переріс у бійку. Вранці старший із чоловік зателефонував у «швидку», оскільки погано себе почував.

Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, забій та здавлення головного мозку, мозкову кому, забій грудної клітки та органів черевної порожнини. Його госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Вчинення цього злочинукарається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Працівники поліції встановлюють обставини події. Проводиться досудове розслідування.

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