На Львівщині відбудеться Марафон робітничих професій

У межах інформаційної кампанії «Живи і працюй в Україні» на Львівщині з 19 до 28 березня 2018 року відбудеться Марафон актуальних робітничих професій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Такий профорієнтаційний захід обласна служба зайнятості організовує вже декілька років поспіль спільно з освітніми закладами та працедавцями задля того, аби привернути увагу учнівства до актуальних професій, підвищити мотивацію молоді до працевлаштування на українських підприємствах.

Упродовж восьми днів школярі зможуть глибше пізнати світ професій, ознайомитися зі специфікою роботи таких працівників як швачка, кравець, слюсар, електрогазозварник, токар, водій, тракторист, верстатник, технік-технік, машиніст машини для склеювання виробів з паперу, оператор на автоматичних і напівавтоматичних лініях, монтер, столяр, лісоруб, будівельник та інші. Окрім представлення понад 20 професій, будуть презентуватися освітні послуги Львівського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Учасники заходу візьмуть участь у тематичних іграх і вікторинах, професіографічних екскурсіях на виробництво, зустрічах з представниками фірм і компаній, що мають сталу потребу у кадрах. А ще – поспілкуються з виробничниками, працівниками професійно-технічних навчальних закладів, пройдуть у центрах зайнятості тестування для визначення професійної спрямованості та ін. Увесь комплекс заходів націлений на те, аби молодь почерпнула максимум інформації про стан і тенденції розвитку ринку праці, не помилилася під час вибору фаху, дізналася, де його можна освоїти, переконалася у доцільності його здобуття для подальшого працевлаштування.

А заключним акордом Марафону стане Ярмарок професій, який відбудеться 30 березня у Львівському міському центрі зайнятості (м. Львів, вул. Кн. Ольги, 122).

Додаткову інформацію можна отримати у центрах зайнятості за місцем проживання або за тел.: 233-04-34, 233-53-34.