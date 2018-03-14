Микичак про відміну талонів до лікаря: «Для цього нема ні якісної комп’ютерної бази, ні комплексної системи захисту інформації пацієнтів»

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак прокоментувала рішення МОЗ щодо скасування талонів на запис до лікаря, яке вступило в дію з 13 березня, передає кореспондент Львівського порталу.

«Дивилася цей наказ, він складно написаний. Я взагалі не прихильник такого написання наказів на кшталт «вносяться зміни в пункт такий-то, пункту такого-то, наказу такого-то». Тому, треба ще залізти в ці три накази і подивитися, що там змінили. Якщо чесно, я дещо здивована. Тому що ми сьогодні ще не маємо настільки якісної комп’ютерної бази, не маємо, що найважливіше, комплексної системи захисту інформації. Тобто не можемо сказати, що наші дані, які будуть внесені в медичні інформаційні системи, є захищені…», – зазначила вона.

Окрім цього, за її словами, не зрозуміло, яким чином тепер буде обліковуватися робота медика.

«Ми свідомі того, що ці приписки є і завжди були у медицині ще часів Союзу, тому що оплата праці часто залежить від навантаження. Зрештою, є багато речей, які пов’язані з експертними оцінками смертності, кримінальними справами, досудовими розслідуваннями, де потрібно засвідчення того, що вона туди зверталася…До нас звертається маса правоохоронних організацій у зв’язку з військовими подіями, щоби отримати інформацію про те, чи відповідна особа зверталася за допомогою, ми можемо це знати лише у журналі реєстрації. Поки електронних журналів реєстрації ніде ні в кого нема. Обласні стаціонари лише почали впроваджувати електронну картку пацієнта», – сказала Ірина Микичак.

Водночас вона зазначила, що таке нововведення МОЗ потребує обговорення з медиками.

«Ясна річ, добре, що зменшиться кількість облікової звітності, всяких статистичних папірців, бо їх, направду, дуже багато. Але якісь основні речі варто залишити. Ну звісно це має бути все-таки обговорено, а не видати наказ лиш для того, щоб видати», – наголосила посадовиця.

Окрім цього вона зазначила, що часом для виїзду закордон потрібна інформація із медкартки дитини, яку також відмінили.

«До прикладу, якщо лікар їде на стажування до клініки в Канаду, він повинен надати велику кількість довідок про повний перелік вакцинацій, навіть, якщо цій людині 40 років. А, щоб отримати цю інформацію, треба підняти медичну картку дитини, адже значна частина вакцинація відбувається у шкільному віці. Якби ми нині могли сказати, що маємо працюючу електронну систему і все є в базі, це добре. Але, думаю, є багато пацієнтів, які хочуть мати цю інформацію в себе вдома, а не просто в комп’ютері, який є десь в лікарні», – зазначила головний медик Львівщини.