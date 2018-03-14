Мешканців Львівщини закликають не палити суху траву

Із настанням тепла люди починають випалювати суху рослинність на полях, смугах вздовж автомобільних та залізничних доріг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У вогні згоряють сміття, пластикові пляшки, залишки добрив і отрутохімікатів, утворюючи токсичні хімічні сполуки, які викликають захворювання дихальних шляхів, знижують імунітет людини, посилюють негативний перебіг хронічних захворювань. При спалюванні виділяється бензопірен, що може викликати ракові захворювання.

Варто знати, що при спалюванні сухої рослинності та її залишків знищуються безхребетні тварини, птахи, які гніздуються на землі, знищується насіння, пошкоджуються кора та гілки рослин, які ростуть поруч з місцем спалювання.

Та спалювання сухої рослинності також призводить до некерованих надзвичайних ситуацій, виникає небезпека лісових і торф’яних пожеж, що може привести до займання будинків, машин, лінії електропередач, газопроводів з фатальними наслідками.

Пам’ятаймо, що краще запобігти пожежі у природному середовищі, ніж ліквідовувати її наслідки, а кожен акт підпалу – це злочин проти людини і природи.