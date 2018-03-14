Львів’яни попрощалися із загиблим в АТО Андрієм Іванишином

Сьогодні, 14 березня, Львівщина прощається із загиблим в зоні АТО військовослужбовцем Андрієм Іванишином. Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Попрощатися із новітнім Героєм України прийшли рідні, близькі, побратими, представники влади та громадськості.
Поховають Андрія Іванишина на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.
Нагадаємо, 42-річний львів’янин боєць окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Іванишин загинув у неділю 11 березня.
Фото: ЛОДА
Олександр Косик