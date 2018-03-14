ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’яни попрощалися із загиблим в АТО Андрієм Іванишином

Олександр Косик

|

Сьогодні, 14 березня, Львівщина прощається із загиблим в зоні АТО військовослужбовцем Андрієм Іванишином. Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Попрощатися із новітнім Героєм України прийшли рідні, близькі, побратими, представники влади та громадськості.

Поховають Андрія Іванишина на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.

Нагадаємо, 42-річний львів’янин боєць окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Іванишин загинув у неділю 11 березня.

Фото: ЛОДА

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїждж...

За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?
Соломія ГОЛОВІНА
За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?

Після трирічного мораторію Держлікслужба нарешті візьметься перевіряти аптеки. У Мінздоров’я сподіваються вивести на чис...

Серце на долоні або один день в хірургії серця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Серце на долоні або один день в хірургії серця

Це була вроджена вада серця, про яку не здогадувалися рідні, а операція була єдиним квитком в подальше життя. На жаль, с...

Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?
Катерина РОДАК
Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?

До 8 березня у Львові посилюють рейди щодо виявлення незаконної торгівлі першими весняними квітками. Саме у найближчі кі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...