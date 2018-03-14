Львів’ян закликають написати листи політв’язням Кремля

У вівторок, 20 березня о 15.00 в музеї «Територія Терору» відбудеться старт Марафону написання листів політв’язням Кремля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

В заході візьме участь колишній політв’язень Російської Федерації Юрій Яценко.

Всім присутнім будуть представлені історії життя українських політичних в’язнів, які знаходяться в тюрмах та слідчих ізоляторах Росії за сфабрикованими звинуваченнями. Також проводитиметься майстер-клас з написання листів – особливу увагу буде акцентовано на правилах написання, щоб російська цензура пропустила їх до адресатів.

Листи із волі — це ковток свободи, зв’язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка для політв’язнів. Листи нагадують їм, що про них не забувають, що за їхнє звільнення борються, що їх чекають на волі.

Захід поводитиметься в рамках благодійної програми «Допоможи політв’язням», організованої львівськими закладами культури для підтримки ГО «Об’єднання родичів бранців Кремля» та Благодійного фонду «Родичі бранців Кремля».

Вхід вільний.

За детальною інформацією звертайтесь: Анна Шиманська – 0967835096.