Курсанти-добровольці Академії сухопутних військ отримали почесні нагороди

У Національній академії сухопутних військ вшанували українських воїнів-добровольців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії, передає Львівський портал.

Сьогодні у Національній академії навчається 28 курсантів, що вийшли з добровольчого руху, а двоє військовослужбовців – колишні добровольці, котрі проходять військову службу за контрактом. З нагоди свята курсантів видового вишу, котрі до вступу за покликом серця пішли захищати свою Батьківщину зі зброєю в руках, особисто привітав начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.

«Чи не кожен із вас – активний учасник Революції Гідності. Для вас боротьба за свободу народу, за гідність людини не завершилась на Майдані. Хочу подякувати вам за вибір військової професії, за активну позицію учасника розбудови і оновлення нашого війська, за характер, за волелюбство, за любов до України», – підкреслив він.

Також, з нагоди свята, він відзначив цих військовослужбовців грамотами та нагрудними знаками «Гетьман Петро Сагайдачний». А опісля у неформальній обстановці обговорив із воїнами-добровольцями, що здобувають військовий фах у Національній академії сухопутних військ, їхні нагальні проблеми та шляхи вдосконалення навчання й виховання військових фахівців для Збройних Сил України.

Окрім того, особовий склад видового військового вишу цього дня взяв участь у вшануванні полеглих захисників України, зокрема й воїнів-добровольців, котрі поклали свої життя, захищаючи Батьківщину від російських загарбників. Поминальні заходи за участі представників місцевої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, рідних й близьких полеглих відбулись на Личаківському цвинтарі. Активну участь у проведенні поминальних ритуалів, зокрема, взяли військовослужбовці роти почесної варти та військового оркестру Національної академії сухопутних військ.