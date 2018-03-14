Голові земельної комісії однієї з міськрад Львівщини, який погорів на хабарі, «світить» до п’яти років тюрми

На Львівщині судитимуть голову комісії з питань земельних відносин однієї з міських рад, який організував систему поборів з громадян за вирішення питань щодо виділення земельних ділянок під обслуговування житлового будівництва. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Посадовця викрили у січні цього року під час одержання чергової неправомірної вигоди у розмірі вісім тисяч гривень, які були переказані на вказаний ним банківський рахунок.

Прокурор області повідомив зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди) КК України.

Суд відсторонив посадовця від займаної посади, терміном на 2 місяці та обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Обвинувальний акт скеровано на розгляд в суд. Зловмиснику загрожує покарання – штраф від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років, із спеціальною конфіскацією.