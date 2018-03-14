Доба у зоні АТО: ворог поранив одного українського військового

Минулої доби під час ворожого обстрілу на Донецькому напрямку один український захисник отримав бойове травмування. Його оперативно доставили до військового мобільного госпіталю, стан здоров’я військовослужбовця оцінюється як задовільний. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Минулої доби противник двічі порушив режим припинення вогню. Перший обстріл наших позицій розпочався о п’ятій ранку в районі н.п. Луганське і тривав протягом години. Російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Ще один ворожий обстріл, після 21:00, із автоматичного гранатомету та стрілецької зброї зафіксовано нашими військовими в районі села Залізне (колишнє Артемове).

Донецький напрямок

Минулої доби противник двічі відкривав вогонь по позиціях Збройних Сил України. Перший обстріл на цьому напрямку відбувся о 9 годині ранку в районі шахти Бутівка. Протягом 20 хвилин ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Вдруге під ворожим обстрілом з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів опинилися наші військові в районі Пісків.