Бидло-паркінг на трамвайній колії: новітня традиція княжого Львова

Напевно, у Львові немає людини, яка б не знала про проблему з відсутністю паркомісць у нашому місті. Кожен водій, виїжджаючи з дому, неначе потрапляє у гру «Тетріс», намагаючись вклинити десь свою автівку. І так, керманичам доволі часто доводиться порушувати ПДР, але поліція закриває на це очі, адже розуміє, що виходу немає…

І все було б нічого, якби не водії, яким начхати на інших учасників дорожнього руку. Однією з найбільших проблем є бидло-паркінг (як його охрестили львів’яни), що блокує рух трамваїв. Всі про це знають, обурюються, але змін ніяких немає. Львівський портал з’ясовував, яких саме проблем це завдає «Львівелектротрансу», мешканцям і гостям міста Лева, та чи можливо з цим якось боротись?

Перше, що потрібно розуміти: погано припарковані автомобілі завдають для «Львівелектротрансу» не просто незручності, але чималих фінансових втрат. У чому це виявляється? Перш за все, трамваї заробляють на тому, що постійно перебувають в русі, на кожній зупинці відбирають пасажирів, які платять за проїзд. Якщо електричний громадський транспорт простоює через те, що на його шляху сталась ДТП чи на рейках припаркований автомобіль, то, відповідно, втрачає кошти з недоотриманого прибутку.

«Якщо трамвай не курсує в межах 1 години, то це орієнтовно 650 гривень недоотриманих доходів. На кожному кілометрі ми збираємо в середньому 50 грн, за годину трамвай проїздить орієнтовно 13 км, відповідно й нараховується десь така сума», – розповідає Львівському порталу речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Хтось може подумати: «Та скільки там ті трамваї простоюють? Не може це нести великих збитків…». Згадайте хоча б одну таку ситуацію. Через припарковану автівку не може проїхати трамвай. Поки приїде поліція, поки знайдеться горе-водій, пройде як мінімум півгодини-година. За це час до місця ДТП точно під’їдуть й інші трамваї, що курсують цим маршрутом, тому вони автоматично простоюють якийсь час. Так за місяць назбирується чимало годин.

«У лютому було зафіксовано 98 годин простою. З них через ДТП – 77 годин (це 111 випадків). Через припарковані автомобілі, які унеможливлювали рух електротранспорту, – 20,5 годин (40 випадків). Хоча це менше, ніж зазвичай», – розповідає І. Бондар.

А тепер трішки арифметики: 98 годин простою помножити на 650 гривень = 63 700 гривень! Саме таку суму могло б додатково отримати підприємство у лютому цього року, якби не транспортні колапси на шляху електротранспорту.

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За часів ДАІ порушників штрафували, зараз же це питання можна вирішити лише через суд. Точніше патрульна поліція штрафує водія за порушення ПДР, але «Львівелектротрансу» з цього не перепадає жодної копійки.

«Колись, якщо була аварія на рейсах чи припарковані автомобілі, то це йшло через ДАІ, і порушників заставляли підприємству відшкодовувати збитки. Зараз це пустили на самоплив. Колишній директор Михайло Сидорович намагався це змінити, щось почали трохи відшкодовувати через суд, але це мізерні суми – 6-7 тисяч», – пояснює відома водійка львівських трамваїв Лідія Филипчук.

Це нам підтвердили і у прес-службі ЛКП.

«На сьогодні маємо 5 успішно виграних справ на загальну суму 32 тисячі гривень. Самі випадки були давніші (2016-2017 роки), але відшкодування вже здійснювалось у 2018 році за фактом рішення суду», – сказав Іван Бондар.

Порівняно з мільйонними втратами, це, звісно ж, мізерні досягнення, але важливим є те, що це питання зрушили з мертвої точки. Тепер, принаймні, є шанс, що порушники буду платити за завдану шкоду. Якби всі штрафи все ж сплачувались, то горе-водії «влітали» б в чималенькі суми, адже за погано припаркований автомобіль потрібно платити не лише «Львівелектротрансу».

Щоб краще розібратись у таких ситуаціях, Львівський портал звернувся по коментар до Патрульної поліції Львівської області. Інспектор патрульної поліції Сергій Гриценко розповів поетапно, як відбувається оформлення таких правопорушень та що і кому винен водій, який його вчинив.

«Коли на місце прибуває патрульна поліція, то одразу повідомляє чергових про те, що потрібен евакуатор на ту адресу, де заблокований рух. Поки їде евакуатор, патрульні намагаються встановити власника автомобіля. Якщо це автомобіль на українських номерах, то є можливість знайти власника, тому можна зателефонувати, щоб водій забрав авто. Якщо іноземна реєстрація чи не вдалось зв’язатись, то єдиний варіант – це чекати евакуатор чи водія. За той час ми збираємо пояснення людей, яким перешкоджають рух: водій трамвая, пасажири. Таким чином на момент приїзду евакуатора у нас є 2 пояснення постраждалих, фотографія порушення, і на підставі цього евакуатор його забере на арештмайданчик. На місці автомобіля ми залишаємо наліпку, де є інформація для водія про порушення і куди звертатися.

Окрім того, ми складаємо протокол про порушення ПДР. Саме на підставі нашого протоколу «Львівелектротранс» може звертатися до суду, щоб йому було відшкодовано кошти.

На арештмайданчику також складається акт огляду, де написано, що саме такий автомобіль, в таку годину, маючи такі пошкодження, був відвантажений на майданчик. Водій має прибути туди з посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, де він отримує штраф за порушення правил дорожнього руху і за послуги евакуатори та штрафмайданчика», – пояснив Сергій Гриценко.

А тепер підсумуємо: водій сплачує державі за погано припаркований автомобіль, арештмайданчику – за виклик евакуатора і утримання автівки, ЛКП «Львівелектротрансу» – за понесені втрати. А три штрафи – це вже досить суттєво. Щоправда, тих, хто дійсно сплачує всі ці суми – одиниці…

Водії львівських трамваїв вже знають, на яких ділянках найчастіше можна побачили горе-паркінг. Та що говорити про водіїв, коли й пасажири знають, де саме по дорозі додому чи на роботу їм доведеться вийти з трамваю і йти пішки чи пересідати на маршрутку.

«Найчастіше затримки через водіїв-порушників стаються на маршрутах трамваїв №2 і №6, а також всі трамваї, що курсують через вулицю Івана Франка, адже ця ділянка є особливо проблемною. Також часто таке трапляється на вулицях Богдана Хмельницького та Генерала Чупринки», – зазначає речник «Львівелектротрансу» І. Бондар.

«Є дуже проблемні ділянки: вулиці Підвальна, Б. Хмельницького, Київська, площа Франка. Останній випадок в мене був на вулиці Підвальній. Я простояла 38 хвилин через погано припаркований бус», – говорить Лідія Филипчук.

За словами водійки-блогера, найбільше обурюються пасажири, що й не дивно, адже водії часто потрапляють у такі ситуації і вже звикли до них, а от люди, що кудись поспішають, нервуються не на жарт.

«Через це страждають не тільки водії і «Львівелектротранс», а й пасажири, які не можуть дістатися до роботи. Люди дуже озлоблюються. Особливо критичні випадки, коли це десь по дорозі до вокзалу, коли люди поспішають на потяг. Пасажири копають машини, намагаються відіпхати, і я їх в цьому підтримую, адже водії-порушники рідко коли визнають свою вину і вибачаються, здебільшого кричать і хамлять», – зазначає Лідія Филипчук.

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У всій цій ситуації тішить одне: «Львівелектротранс» почав боротьбу з порушниками ПДР. Тому є надія, що з часом кількість відшкодувань через суд побільшає, і водії будуть думати, перш ніж кидати свої автівки бозна-як і бозна-де…

Фото: Львівський портал, соцмережі

Відео: Львівський портал, Лідія Филипчук