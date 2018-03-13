У Стрию п’яний чоловік розгулював центральною вулицею міста з пістолетом

У Стрию раніше судимий розгулював вулицями міста зі зброєю в руках. Про це Львівському порталу повідомили у Стрийському відділі поліції.

«У Стрийський відділ поліції 12 березня близько 19.00 надійшло повідомлення про те, що однією з центральних вулиць міста ходить чоловік зі зброєю в руках. На місці події поліцейські виявили раніше судимого 27-річного місцевого мешканця, у якого було виявлено та вилучено предмет, схожий на пістолет, та 5 набоїв. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, поводив себе неадекватно та зухвало», – йдеться у повідомленні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють обставини події.