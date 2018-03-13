У Польщі очікують поповнення ринку праці 200-300 тисячами українців щорік

У прогнозному горизонті Національного банку Польщі до кінця 2020 року на польському ринку праці, найімовірніше, з’являтиметься 200-300 тисяч українців у рік. Про це повідомив на прес-конференції заступник директора департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловський, повідомляє Польське радіо.

За його словами, число українців на ринку праці в Польщі зростає, але зростає повільніше, оскільки пік зафіксовано в 2017-2016 рр. Найімовірніший сценарій – це зростання у темпі 200-300 тисяч осіб у рік. Яцек Котловський підкреслив, що існує багато факторів ризику для цього прогнозу, зокрема, візова політика країн Європейського Союзу та ситуація в Україні.

Згідно прогнозів, до 2050 року на ринку праці забракне приблизно 10,6 мільйонів людей у віці 18-44 років. За даними Deloitte, це можна збалансувати міграцією 4,5 млн працівників з-за східного кордону Польщі.

Своєю чергою, дані Upper Job показують, що очікування щодо заробітної плати в українців зростають. 56 відсотків хоче заробляти не менше 3 тисяч злотих, а кожен п’ятий – понад 5 тисяч злотих. Дослідження цієї компанії підтверджують, що нині Польща є найбільш привабливим для українців ринком. Незважаючи на лібералізацію візового режиму ЄС, 80% працівників з України, які перетинають кордон, хотіли б залишитися в Польщі.