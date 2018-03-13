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У п’ятницю на ремонт закриють ще одну ділянку Личаківської

Соломія Головіна

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Чергову частину ділянки вулиці Личаківської закриють на ремонт у п’ятницю, 16 березня. Про це сьогодні, 13 березня, під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

Раніше повідомлялося, що наступна ділянка дороги, яку візьмуться ремонтувати, – від вул. Черемшини до вул. Долішньої.

За словами міського голови, у четвер-п’ятницю буде повідомлено про кінцевий маршрут перекриття дороги.

«Ми плануємо розпочати роботи по перекриттю з п’ятниці. Вчора відбулася велика зустріч зі залученням активістів, які мали дуже багато ідей, як краще це перекриття робити. Враховуємо всі думки, фіналізуємо… Зараз документи подали в поліцію на затвердження. Думаю, в середу або четвер повідомимо про кінцевий маршрут закриття», – зазначив Андрій Садовий.

Також зауважимо, що завершення ремонтних робіт щоразу відтерміновується, раніше у львівській мерії запевняли, що ремонт вулиці Личаківської встигнуть зробити до кінця цього року. Згодом повідомили, що роботи затягнуться до весни 2018 року, а тепер обіцяють встигнути до липня.

 

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