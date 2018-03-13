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У неділю відбудеться екскурсія до Брюхович

Єва Корнійчук

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У неділю, 18 березня, відбудеться перша денна екскурсія в Брюховичі, де усі бажаючі зможуть відвідати заповідник Розточчя, так зване «Поле чудес», музей модерної скульптури, храми та астрономічну обсерваторію, дегустувати сири, рибу та наливки, чебуреки.

 

Як повідомляють у прес-службі міськради Львова, селище, зокрема, відоме завдяки унікальному музею модерної скульптури Михайла Дзиндри. Музей нараховує 808 шедеврів абстрактного мистецтва різних форм і розмірів. Напрям мистецтва, репрезентований музеєм, сьогодні є одним з найперспективніших в світі.

План туру: виїзд зі Львова (10.00) – Голоско (церква) – Брюховичі (огляд фортів та скелі, т.з. «Поле чудес» (сучасна VIP-забудова), історичний центр селища, вокзал, церква Різдва Богородиці УГКЦ, вілли санаторію «Львів», обід-перекус у «Чебуречна», музей модерної скульптури М.Дзиндри, церква св. Трійці на хуторі Гамулець, дегустація козячих сирів на сироварні, дегустація копченої риби та наливок у дегустаційному залі «Золота рибка», огляд астрономічної обсерваторії і метеостанції) – Львів (повернення о 21.30).

Детальна інформація на сайті: https://vidviday.ua/bryukhovychi.

 

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