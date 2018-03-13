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У Львові відбудеться ротація канадських військових у межах Операції «ЮНІФАЄР»

Олександр Косик

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У неділю, 18 березня, відбудеться церемонія передачі командування наступній ротації канадських військових під командуванням підполковника Фрейзера Олда у межах Операції «ЮНІФАЄР». Про це Львівському порталу повідомляє прес-службі Львівської міськради.

 

Урочистий захід відбудеться о 13.00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку.Представники військової місії Канади в Україні проведуть церемонію ротації, під час якої відбудеться передача командування канадським військовим під командуванням підполковника Фрейзера Олда.

«Прийнявши мене та мою команду і беручи участь у візиті Глави держави Канади, ви продемонстрували злагодженість між Вашим містом та військовою місією Канади в Україні. Для канадських солдатів дуже важливо знати, що їх підтримують громадяни України, і так само важливо громадянам України знати, що їх підтримує Канада та канадські солдати.

Проведення цієї церемонії у Львові буде символом визнання ролі міста для наших солдатів та довіри у наших стосунках. Демонструючи злагодженість в ім’я прогресу та успіху для України, я з нетерпінням чекаю можливостей продовжувати успіхи Операції «ЮНІФАЄР» та забезпечувати тривалі зміни для України», – зазначив у листі командир Об’єднаної оперативно-тактичної групи – Україна (JTF-U) Крістофер Рівз.

На церемонії також будуть присутні Посол Канади в Україні Роман Ващук, військова делегація з Канади та міжнародні партнери з Яворова, міський голова Львова Андрій Садовий.

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