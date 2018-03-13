ОСТАННІ НОВИНИ

У Львівській облраді обрали ГО, представники яких будуть обирати нових керівників медзакладів

Єва Корнійчук

|

Сьогодні, 13 березня, у Львівській облраді обрали  представників громадських організацій, які увійдуть до складу постійно діючої комісії з проведення конкурсів на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я ЛОР.

 

Відтак за результатами детального аналізу поданих документів, які надійшли від 24 громадських організацій, громадська комісія обрала трьох представників: ГО «Українське лікарське товариство у Львові», ГО «Варта 700», Львівська обласна організація професійної спілки працівників охорони здоров’я України.

Варто зауважити, що основними критеріями відбору були: дата створення громадської організації (за 2 роки до проведення конкурсу), діяльність громадської організації (захист прав громадян в галузі охорони здоров’я або антикорупційна діяльність).

За словами заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка, наразі  момент є 14 вакантних посад у галузі охорони здоров’я.

Додамо, що нормативні документи передбачають для участі в конкурсній комісії 9 представників: 3 представники трудового колективу від усіх 14 закладів, 3 представники влади і 3 представники від громадських організацій.

«Процес визначення переможців буде максимально прозорим. Остаточне ж рішення про призначення переможця конкурсу буде ухвалюватися на сесії Львівської обласної ради», – підсумував Володимир Гірняк.

Варто наголосити, що з метою забезпечення вимог Порядку провоедення конкурсу на

Відтак у середу, 14 березня, о 10:00 год. у Львівській обласній раді у каб.307 (вул. Винниченка, 18) відбудеться перше засідання новоствореної конкурсної комісії на заміщення вакантних посад.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?
Соломія ГОЛОВІНА
За кулісами фармринку: чи дадуть фальсифікату по зубах?

Після трирічного мораторію Держлікслужба нарешті візьметься перевіряти аптеки. У Мінздоров’я сподіваються вивести на чис...

Серце на долоні або один день в хірургії серця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Серце на долоні або один день в хірургії серця

Це була вроджена вада серця, про яку не здогадувалися рідні, а операція була єдиним квитком в подальше життя. На жаль, с...

Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?
Катерина РОДАК
Первоцвітна лихоманка. Чому купляти в бабці підсніжники на 8 березня – погана ідея?

До 8 березня у Львові посилюють рейди щодо виявлення незаконної торгівлі першими весняними квітками. Саме у найближчі кі...

Жінка-енергетик: не міф, а реальність
Олесь ТЯГАЙ
Жінка-енергетик: не міф, а реальність

Стереотипи, що жінка не може бути успішної  працівницею у так званих «чоловічих професіях», у сучасному житті все частіш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...