У Львівській облраді обрали ГО, представники яких будуть обирати нових керівників медзакладів

Сьогодні, 13 березня, у Львівській облраді обрали представників громадських організацій, які увійдуть до складу постійно діючої комісії з проведення конкурсів на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я ЛОР.

Відтак за результатами детального аналізу поданих документів, які надійшли від 24 громадських організацій, громадська комісія обрала трьох представників: ГО «Українське лікарське товариство у Львові», ГО «Варта 700», Львівська обласна організація професійної спілки працівників охорони здоров’я України.

Варто зауважити, що основними критеріями відбору були: дата створення громадської організації (за 2 роки до проведення конкурсу), діяльність громадської організації (захист прав громадян в галузі охорони здоров’я або антикорупційна діяльність).

За словами заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка, наразі момент є 14 вакантних посад у галузі охорони здоров’я.

Додамо, що нормативні документи передбачають для участі в конкурсній комісії 9 представників: 3 представники трудового колективу від усіх 14 закладів, 3 представники влади і 3 представники від громадських організацій.

«Процес визначення переможців буде максимально прозорим. Остаточне ж рішення про призначення переможця конкурсу буде ухвалюватися на сесії Львівської обласної ради», – підсумував Володимир Гірняк.

Варто наголосити, що з метою забезпечення вимог Порядку провоедення конкурсу на

Відтак у середу, 14 березня, о 10:00 год. у Львівській обласній раді у каб.307 (вул. Винниченка, 18) відбудеться перше засідання новоствореної конкурсної комісії на заміщення вакантних посад.