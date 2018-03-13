Сову, яку львів’янин знайшов посеред дороги, вилікували і відпустили на волю

Сову, яку 27 лютого львів’янин знайшов посеред дороги, після лікування випустили на волю. Про це повідомив депутат міськради Львова Ігор Зінкевич у Facebook.

Нагадаємо, травмовану тварину виявили неподалік АЗС WOG. Чоловік, який знайшов сову, припускав, що її збила автівка. Львів’янин забрав постраждалу тварину на ніч додому, а наступного дня громадські активісти відвезли птаха на огляд ветеринара. Після лікування сову передали у Львівський центр натуралістичної творчості учнівської молоді на вул. Кубанській 12.

Як повідомив Ігор Зінкевич, 13 березня після лікування сову випустили на волю.