Орендар відремонтує занедбану підземку на площі Митній

Орендар підземного переходу на площі Митній проведе там ремонт та облаштує освітлення.

Про аварійнику стелю підземного переходу повідомили на «Гарячу лінію міста» учора, 12 березня.

Сьогодні ж стало відомо, що орендар підземного переходу власним коштом наведе там лад.

«Підземний перехід на пл. Митна знаходиться в оренді. Орендар відповідальний за санітарний стан, чистоту на освітлення в переході. Тому він власним коштом зобов’язався відремонтувати перехід після обсипання штукатурки на стелі», – розповів Іван Лозинський, голова Личаківської районної адміністрації.

Фото: Гаряча лінія міста