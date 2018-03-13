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Орендар відремонтує занедбану підземку на площі Митній

Катерина Родак

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Орендар підземного переходу на площі Митній проведе там ремонт та облаштує освітлення.

 

Про аварійнику стелю підземного переходу повідомили на «Гарячу лінію міста» учора, 12 березня.

Сьогодні ж стало відомо, що орендар підземного переходу власним коштом наведе там лад.

«Підземний перехід на пл. Митна знаходиться в оренді. Орендар відповідальний за санітарний стан, чистоту на освітлення в переході. Тому він власним коштом зобов’язався відремонтувати перехід після обсипання штукатурки на стелі», – розповів Іван Лозинський, голова Личаківської районної адміністрації.

Фото: Гаряча лінія міста

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