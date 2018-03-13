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На Львівщині затримали іноземця, який вербував українок для роботи у секс-індустрії

Юлія Шпак

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На Львівщині правоохоронці затримали іноземця, котрий вербував українок для роботи у секс-індустрії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

За інформацією відомства, 12 березня близько 16.30 на міжнародному пункті пропуску «Краковець» правоохоронці затримали 39-річного громадянина однієї з країн Євросоюзу, який намагався переправити через державний кордон України до Німеччини чотирьох громадянок України, уродженок Східних областей, віком від 22 до 27 років, з метою їх подальшої експлуатації,  використовуючи уразливий стан жінок.

«З цією метою вказаний громадянин особисто прибув у Львів, де зустрічався із дівчатами та вербував їх працювати у сфері секс-індустрії в Німеччині, заохочуючи високими заробітками (двісті євро за годину), хорошими умовами проживання тощо.  Також встановлено що даний громадянин є директором одного із німецьких нічних клубів, де дівчата й мали надавати платні сексуальні послуги чоловікам», – йдеться у повідомленні.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про обрання для затриманого міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: поліція

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