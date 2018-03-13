На Львівщині посадовця звинувачують у «відмиванні» коштів на шкільних котлах

У Радехівському районі у службовій недбалості звинувачують посадовця, що закупляв у школу дешеві котли, отримуючи з обласного бюджету кошти на значно дорожче оснащення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, у рамках виконання договору, за кошти обласного бюджету підрядною організацією впродовж 2015 року проводились роботи з технічного переоснащення котельні загальноосвітнього закладу. У відповідності до затверджених актів виконаного, підрядником встановлено твердопаливні котли імпортного виробництва.

«Разом з тим встановлено, що фактично підрядником здійснено технічне переоснащення котельні та встановлено значно дешевші котли вітчизняного виробництва, які до того ж значно менші за потужністю. Таким чином переплата бюджетних коштів за виконані роботи склала 627 тисяч гривень», – зазначають у Нацполіції.

Посадовцю, що здійснював технічний нагляд за своєчасним і якісним виконанням робіт, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367 (службова недбалість), ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ. Згідно цих статей, йому загрожує позбавлення волі двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також посадовцю загрожує штраф від 4,250 грн до 12,750 грн.