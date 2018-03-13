Львівські богатирі планують цьогоріч встановити три національні рекорди

Три роки поспіль команда зі Львова здобуває титул Чемпіона України, а тепер ще й готує три неймовірні національні рекорди у сезоні 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

З 2015 року команда кремезних богатирів зі Львова не залишає шансів своїм опонентам на Чемпіонаті України зі стронгмену, а у 2017 від міста Лева дебютував другий склад, який одразу здобув бронзу, потіснивши титулованих киян, досвідчених франківчан та поступившись 0.5 бала буковинцям.

Хлопці вкотре дають привід пишатися всім мешканцям нашого міста, а у 2018 році, окрім виступу на запланованих змаганнях, богатирі запланували 3 рекорди, які досі були непідкорні жодному з українців.

Супер-Йок – справжнісіньке коромисло, однак, вага його складає 500 кг. Капітан другої команди Львова, Юрій Огоновський, самостійно планує пронести на власних плечах величезну та надважку конструкцію на відстань у 20 метрів, тим самим перевершивши чинний рекорд, який встановив Олексій Новіков з Києва, подолавши 11 метрів.

«Це справжнє випробування для людського організму, на ранок ти почуваєш себе як 80-річний дідусь, однак, коли ти чуєш підтримку публіки і у реєстрі рекордів з’являється твоє прізвище та місто, звідки ти родом – емоції зашкалюють», – каже Юрій Огоновський.

Встановлення рекорду заплановане на 29 квітня у столиці.

Трек-пул, або тяга бензовозів – ще одна неймовірна для сприйняття дисципліна – 60 тонн, або три вантажні причепи, які тягнутиме всього 4 чоловіки, загальною масою 450 кг. Цей рекорд можна буде побачити вже у серпні у Львові. Точне місце та дату організатори повідомлять згодом.

Кантування гігантської покришки – бачили колись колеса найбільших тракторів чи іншої будівельної техніки? Так ось, вага такого складає 400 кг. Володимир Климко та Павло Кордіяка з команди львівських велетнів спробують встановити парний рекорд, перекантувавши покришку більше 20-ти разів всього за 120 секунд.

«Львівська школа стронгмену виховала найкращих атлетів, які у цій вправі є рекордсменами країни у всіх вагових категоріях. Ми зробимо все, щоб абсолютними і найкращими завжди були львів’яни», – каже Павло Кордіяка.

Рекорд відбудеться одразу після тяги бензовозів.

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