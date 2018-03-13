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Громадська рада при міському транспортному управлінні підтримала підвищення вартості проїзду у електротранспорті

Катерина Родак

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Громадська рада при управлінні транспорту Львівської міської ради підтримала пропозицію ЛКП «Львівелектротранс» про підняття вартості проїзду у трамваях і тролейбусах міста до 5 гривень.

Як відомо, нещодавно на сайті ЛМРопублікували проект рішення виконавчого комітету про підвищення вартості проїзду в електротранспорті. У «Львівелектротранспорті» зазначали, що тариф має зрости до 5,5 грн.

У понеділок, 12 березня, відбулося чергове засідання громадської ради при управлінні транспорту ЛМР і підтримали зростання тарифу до 5 гривень.

«За розрахунками “Львівелектротрансу”, тариф на разовий проїзд має становити 5,51 грн. Але така сума буде незручною для пасажирів та водіїв, тому “Львівелектротранс” пропонує округлити її в менший бік і запровадити тариф у 5 грн за разовий загальний квиток», – зазначається у дописі громади у Facebook.

Водночас у «ЛЕТ» запропонували підвищити вартість 30-денних абонементів до 160 грн, проте громадська рада  підтримала вартість таких абонементів на рівні 120 гривень за повний і 60 гривень за пільговий абонемент.

Додамо, що востаннє у Львові піднімали вартість проїзду у електротранспорті у вересні 2017 року – тоді тариф зріс до трьох гривень.

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