Через ремонтні роботи декілька вулиць Львова залишились без води

Бригади ЛМКП «Львівводоканал» проводять ремонтні роботи на водогоні. На час робіт призупинено водопостачання на вул. Ярославенка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Ярославенка, 21а, сьогодні, 13 березня, з 12.30 год до 18.00 год призупинено водопостачання на вул. Ярославенка.

Також у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Шумського – Кн. Ольги, сьогодні, з 12.30 год до 17.00 год здійснюється подача водопостачання з пониженим тиском на вул. Шумського, вул. Кн. Ольги, вул. Цегельського, вул. Чупринки та прилеглі до них вулиці.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.