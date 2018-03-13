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Через ремонтні роботи декілька вулиць Львова залишились без води

Юлія Шпак

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Бригади ЛМКП «Львівводоканал» проводять ремонтні роботи на водогоні. На час робіт призупинено водопостачання на вул. Ярославенка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Ярославенка, 21а, сьогодні, 13 березня, з 12.30 год до 18.00 год призупинено водопостачання на вул. Ярославенка.

Також у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Шумського – Кн. Ольги, сьогодні, з 12.30 год до 17.00 год здійснюється подача водопостачання з пониженим тиском на вул. Шумського, вул. Кн. Ольги, вул. Цегельського, вул. Чупринки та прилеглі до них вулиці.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

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