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«Укрзалізниця» запустила перші модернізовані вагони для супроводу військових ешелонів

Катерина Родак

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ПАТ «Укрзалізниця» відправила в тестовий рейс нові модернізовані вагони для супровіду військових ешелонів. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов у Facebook.

 

Зокрем, він зазначив, що «Укрзалізниця»  сьогодні має 15 модернізованих вагонів і стільки ж тільки ж планує збудувати до кінця року.

«І таким чином повністю забезпечимо потреби держави у такому виді рухомого складу»,- додав Євген Кравцов.

Так, для перевезень особового складу військових варт «Укрзалізниця» надає:
– модернізовані вагони розраховані на 8 чоловік, кожен вагон облаштований спальним купе, караульним приміщенням, санвузлом та кухнею.
– Усі побутові приміщення опалюються взимку.
– Систему водозабезпечення влаштована аналогічно системі пасажирського вагону.

«Окрім того, спецвагон має сейф для зброї, вікна з гратами, освітлення та все необхідне за військовим уставом караульної служби», – зазначає Євген Кравцов і уточнює, що вагони пройшли відповідні випробування.

На модернізацію кожного вагону «Укрзалізниця» витратила близько 250 000 грн, загальна вартість 15 вагонів – 3 750 000 грн. Усі роботи виконала фастівська філія «Рефрижераторна вагонна компанія».

Сьогодні спецвагони пройдуть випробування за маршрутом Дарниця – Фастів, вже за кілька днів заплановане їх прийняття міжвідомчою комісією.

 

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