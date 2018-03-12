У центрі Львова призупинено водопостачання

ЛМКП «Львівводоканал» проводить ремонтні роботи з ліквідації витоку води, відтак, центральна частина Львова наразі не отримує води. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вулиці Князя Романа, 7-9, сьогодні, 12 березня, з 11.00 до 16.00 год призупинено водопостачання на вул. Кн. Романа, вул. Огієнка, вул. Університетська, пр. Т.Шевченка, вул. Стефаника, вул. Словацького, вул. Нижанківського та прилеглі до них вулиці.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.