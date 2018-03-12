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У Львові судитимуть сутенерку, яка відкрила у місті «масажний бордель»

Дарина Смеречанська

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За звідництво та сутенерство у Львові мешканці Київщини загрожує до семи років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно мешканки Київщини, яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч.ч. 1,2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України.

Як з’ясувалось, у вересні 2017 року вказана особа підшукувала осіб жіночої статі для заняття проституцією.

Для цього, зловмисниця винайняла нежитлове приміщення у м. Львові, де під видом масажного салону, дівчата надавали платні сексуальні послуги.

Крім цього, обвинувачена створила у Інтернет-мережі рекламу, а також забезпечила розповсюдження заздалегідь виготовлених рекламних візиток серед мешканців міста, за допомогою яких замовники могли здійснити попередній запис та подальший вибір дівчат.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Залізничного районного суду м. Львова для розгляду по суті.

 

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