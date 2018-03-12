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У Львові проведуть капітальний ремонт вулиці Тернопільської

Олександр Косик

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Сихівська районна адміністрація провела замовлення проекту на проведення капітального ремонту вулиці Тернопільської. Ремонтні роботи планують розпочати з кінця квітня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«На цій вулиці плануємо облаштувати дорожнє покриття з плитки ФЕМ, товщиною 8 см, встановити новий бордюрний камінь, облаштувати водовідведення, провести ремонт хідників та влаштувати зовнішнє освітлення.

Проектно-кошторисну документацію плануємо отримати вже до кінця березня. Далі оголошуємо торги і в кінці квітня плануємо укласти угоду з переможем і розпочати ремонтні роботи.

Ремонтні роботи відбуватимуться за дольової фінансової участі будівельників, які побудували будинки на цій вулиці, ОСББ та бюджету міста», – розповіла голова Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк.

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