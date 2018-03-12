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У Львові обиратимуть кращих працівників музеїв

Юлія Шпак

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Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголошує конкурс на відзначення працівників музейних закладів міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

З метою заохочення та підтримки розвитку музейництва, за професіоналізм, ініціативність, творчість та інноваційність у роботі кращі працівники львівських музейних закладів будуть відзначені грошовими нагородами до Міжнародного дня музеїв (18 травня) на конкурсній основі у таких номінаціях:

  1. Збереження музейного фонду.
  2. Популяризація фондових збірок
  3. Міжнародна діяльність
  4. Науково-видавнича діяльність
  5. Розвиток музейного маркетингу
  6. Впровадження нових форм роботи, інноваційна діяльність музеїв

Розмір премії у кожній номінації –  25 тис. грн.

Подані на конкурс пропозиції розглядає конкурсна комісія з відзначення працівників музейних закладів м. Львова.

Кінцевий термін подання документів 15 квітня 2018 р.

Перелік переможців конкурсу буде опубліковано на сайті Львівської міської ради.

Довідка

Для участі у конкурсі подаються такі документи за адресою:

79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, Львівська міська рада, управління культури департаменту розвитку (з поміткою «На відзначення працівників музейних закладів м.Львова» із обов’язковим вказанням номінації:

  1. Заяву на ім’я голови конкурсної комісії (зразок ).
  2. Анкету кандидата (зразок).
  3. Короткий опис діяльності кандидата та додаткові матеріали, які підтверджують результати професійної діяльності у попередньому році (зразок ).

За додатковою інформацією звертатись в управління культури департаменту розвитку за тел.2-975-861, Оксана Стельмах, к.319, e-mail: Stelmakh.Oksana@lvivcity.gov.ua.

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