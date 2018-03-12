У Львові обиратимуть кращих працівників музеїв

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголошує конкурс на відзначення працівників музейних закладів міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

З метою заохочення та підтримки розвитку музейництва, за професіоналізм, ініціативність, творчість та інноваційність у роботі кращі працівники львівських музейних закладів будуть відзначені грошовими нагородами до Міжнародного дня музеїв (18 травня) на конкурсній основі у таких номінаціях:

Збереження музейного фонду. Популяризація фондових збірок Міжнародна діяльність Науково-видавнича діяльність Розвиток музейного маркетингу Впровадження нових форм роботи, інноваційна діяльність музеїв

Розмір премії у кожній номінації – 25 тис. грн.

Подані на конкурс пропозиції розглядає конкурсна комісія з відзначення працівників музейних закладів м. Львова.

Кінцевий термін подання документів 15 квітня 2018 р.

Перелік переможців конкурсу буде опубліковано на сайті Львівської міської ради.

Довідка

Для участі у конкурсі подаються такі документи за адресою:

79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, Львівська міська рада, управління культури департаменту розвитку (з поміткою «На відзначення працівників музейних закладів м.Львова» із обов’язковим вказанням номінації:

Заяву на ім’я голови конкурсної комісії (зразок ). Анкету кандидата (зразок). Короткий опис діяльності кандидата та додаткові матеріали, які підтверджують результати професійної діяльності у попередньому році (зразок ).

За додатковою інформацією звертатись в управління культури департаменту розвитку за тел.2-975-861, Оксана Стельмах, к.319, e-mail: Stelmakh.Oksana@lvivcity.gov.ua.