У Львові обиратимуть кращих працівників музеїв

Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголошує конкурс на відзначення працівників музейних закладів міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.
З метою заохочення та підтримки розвитку музейництва, за професіоналізм, ініціативність, творчість та інноваційність у роботі кращі працівники львівських музейних закладів будуть відзначені грошовими нагородами до Міжнародного дня музеїв (18 травня) на конкурсній основі у таких номінаціях:
- Збереження музейного фонду.
- Популяризація фондових збірок
- Міжнародна діяльність
- Науково-видавнича діяльність
- Розвиток музейного маркетингу
- Впровадження нових форм роботи, інноваційна діяльність музеїв
Розмір премії у кожній номінації – 25 тис. грн.
Подані на конкурс пропозиції розглядає конкурсна комісія з відзначення працівників музейних закладів м. Львова.
Кінцевий термін подання документів 15 квітня 2018 р.
Перелік переможців конкурсу буде опубліковано на сайті Львівської міської ради.
Довідка
Для участі у конкурсі подаються такі документи за адресою:
79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, Львівська міська рада, управління культури департаменту розвитку (з поміткою «На відзначення працівників музейних закладів м.Львова» із обов’язковим вказанням номінації:
- Заяву на ім’я голови конкурсної комісії (зразок ).
- Анкету кандидата (зразок).
- Короткий опис діяльності кандидата та додаткові матеріали, які підтверджують результати професійної діяльності у попередньому році (зразок ).
За додатковою інформацією звертатись в управління культури департаменту розвитку за тел.2-975-861, Оксана Стельмах, к.319, e-mail: Stelmakh.Oksana@lvivcity.gov.ua.
Юлія Шпак