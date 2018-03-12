Савченко покинула територію країни після отримання повістки на допит у справі Рубана

Народного депутата Надію Савченко викликали на допит 13 березня у справі голови Центру звільнення полонених Володимира Рубана. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко, передає «Лівий берег».

“СБУ направила нардепу Савченко виклик на допит на завтра. Сьогодні о 4:00 ранку вона вирушила з території країни для участі в міжнародній конференції, в якій передбачається участь окремих нардепів”, – сказав Луценко.

“Хотів би звернутися до нардепа Савченко: якщо вона і справді така мужня і чесна, як каже про це, завтра вона повинна бути в СБУ”, – додав генпрокурор.

Нагадаємо, Рубана затримали 8 березня з великим арсеналом зброї в пункті пропуску при виїзді з “ДНР”. Його підозрюють у підготовці замаху на керівництво країни. Савченко хотіла взяти Рубана на поруки, але суд постановив заарештувати його на два місяці – до 6 травня без визначення застави.

Рік тому Савченко і Рубан їздили у виправну колонію в окупованій Макіївці, де утримують українських військовополонених.