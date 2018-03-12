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Поліція затримала п’ятьох чоловіків, які підозрюють у груповому зґвалтуванні школярки

Олександр Косик

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В Мукачеві затримали п’ятьох чоловіків, які підозрюються у груповому зґвалтуванні 15-річної дівчини. Про це повідомляє Mukachevo.net, передає Львівський портал.

 

Як повідомили виданню у поліції, цієї суботи, 10 березня, до них звернулася із заявою 36-річна матір постраждалої. Згідно із заявою мукачівки, її 15-річну доньку зґвалтували. Лікарі Мукачівської ЦРЛ підтвердили, що дівчина отримала тілесні ушкодження: вона мала синці на голові, на ногах.

Того ж дня поліція затримала підозрюваних, якими виявилися 5 мукачівців, 4 з них – раніш судимі. Всі 5 затримані в порядку статті 208.

Наразі збирається вся інформація, і вже сьогодні, 12 березня, будуть обирати міру запобіжного заходу підозрюваним.

Призначено ряд експертиз.  Відкрито провадження по частині 2 статті 152 ККУ, тобто зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153-155 цього Кодексу, а це карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

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