Поліція розслідує обставини побиття семирічного хлопчика власним батьком

На Львівщині госпіталізовано семирічного хлопчика, якого побив батько. Як встановили працівники Самбірського відділу поліції, батько бив сина, перебуваючи у нетверезому стані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
У Самбірський відділ поліції 11 березня надійшло повідомлення працівників місцевої лікарні про семирічного хлопчика, мешканця одного з сіл району, госпіталізованого з діагнозом «перелом стінки носа та правого передпліччя».
Як встановили працівники Самбірського відділу поліції, хлопчика, учня другого класу, ввечері 9 березня побив його 39-річний батько, котрий перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.
Олександр Косик