Поліція розслідує обставини побиття семирічного хлопчика власним батьком

На Львівщині госпіталізовано семирічного хлопчика, якого побив батько. Як встановили працівники Самбірського відділу поліції, батько бив сина, перебуваючи у нетверезому стані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Самбірський відділ поліції 11 березня надійшло повідомлення працівників місцевої лікарні про семирічного хлопчика, мешканця одного з сіл району, госпіталізованого з діагнозом «перелом стінки носа та правого передпліччя».

Як встановили працівники Самбірського відділу поліції, хлопчика, учня другого класу, ввечері 9 березня побив його 39-річний батько, котрий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.