«Олімпік» у Львові розгромив «Карпати»

Другий етап УПЛ для «зелено-білих» стартував домашнім поєдинком проти донецького «Олімпіка». Гості здобули перемогу з рахунком 3:0. Про це повідомляє інформаційний центр ФК «Карапт».

На відміну від тайму з донеччанами місячної давнини, у складі львів’ян відбулись помітні зміни. Гра проти «олімпійців» стала дебютною для Андрія Ременюка та Олексія Шевченка, які вийшли у стартовій одинадцятці Олега Бойчишина.

Щойно потиснувши один одному руки, на старті команди обмінялись небезпечними моментами. Карраскаль вміло пройшов по флангу та вздовж штрафного майданчика відпасував на Мар’яна Шведа, нападнику не вистачило кількох сантиметрів, щоби вдало замкнути простріл напарника. Донеччани не забарились із відповіддю: Щедрий змістився в центр поля та випробовував карпатівського кіпера – неточний удар від Артема поглядом проводив Шевченко. Команди й надалі продовжували тримати високий темп поєдинку, ніби намагались встигнути здобути переможний рахунок за перші 45 хвилин.

Витримавши коротку паузу, «Олімпік» та «Карпати» знову обмінялись гольовою небезпекою. Після подачі партнера Біленький намагався головою переправити круглого у дальній кут воріт – неточно. За кілька хвилин, гольовий шанс для «зелено-білих» організував Швед, який пробрався у карну зону та навішував – Емерсон вчасно зорієнтувався та вибив м’яча.Комбінації та подачі для жодної з команд не перетворились на забитий гол. Однак, гості зуміли відкрити рахунок ще до закінчення першого тайму. Сандохадзе сфолив біля власних воріт – рефері вказав на «точку». Вже не головою, але точно у ворота поцілив Станіслав Біленький – 0:1.

По-перерві, «Карпати» намагались у найкоротші терміни зрівняти рахунок. Активність «левів» таки зуміла загнати м’яча у ворота донеччан, але суддя вважав по-іншому та зафіксував офсайд. Побачити швидкий та агресивний футбол, як у першій половині зустрічі, глядачам навряд вдалося. Кожні кілька хвилин рефері був змушений зупиняти матч через часті порушення правил гравцями обох команд. За фол у центрі поля другу жовту картку отримав Леонід Акулінін – карпатівці мусили відіграватись вже вдесятьох.

Навіть у меншості «леви» продовжували пресингувати суперника. Та ані стандарт у виконанні Вербного, ані кутові удари від Шведа не несли особливої загрози воротам Махарадзе. «Карпати» безперервно атакували: Швед зльоту пробивав по центру воріт донеччан – кіпер не відразу зафіксував круглого в руках. Натомість, вдруге забили підопічні Романа Санжара. Після атаки правим флангом Шевченка розстріляв Геннадій Пасіч – 0:2. У компенсований арбітром час Артем Щедрий довів рахунок до розгромного – 0:3. Отож, «Олімпік» у Львові таки зумів взяти реванш за матч тримісячної давнини.