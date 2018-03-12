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На вихідних в Україну повернуться сильні морози

Дарина Смеречанська

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Протягом тижня на території України очікується відносно тепла погода, однак згодом похолодає. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко, передає Еспресо.TV.

 

Вона зауважила, що протягом тижня в країні вируватимуть атмосферні фронти. Сьогодні, ймовірніше за все, дощі пройдуть у західних регіонах, на решті території буде високий атмосферний тиск і відносно суха погода.

Найтепліше буде у західних областях, де очікується від 10 до 14-15 градусів тепла. На півдні потепліє до +6 +11 градусів,а на решті територій температура буде помірною від 2 до 7-8 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на Сумщині, Харківщині і Луганщині.

За попередніми прогнозами, найближчими вихідними, 17-18 березня, очікується похолодання, до України повернуться тимчасові морози.

У Києві сьогодні та найближчими днями прогнозують вологу погоду, дощі чергуватимуться з проясненнями, повітря прогріється до 5-7 градусів тепла.

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