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На Ференца Ліста проводять ремонт дорожнього покриття: на кілька годин вулицю перекрили для транспорту

Вероніка Рой

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На вулиці Ференца Ліста, 6-8 проводяться роботи з ремонту дорожнього покриття. На час робіт вулицю перекрито для руху транспорту. Роботи триватимуть кілька годин. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Сьогодні ШРП Галицького району на замовлення районної адміністрації проводить ремонт дорожнього покриття на вул. Ференца Ліста, 6-8. На час проведення ремонту вулицю перекрито для руху транспорту. На вул. Ференца Ліста рух односторонній. Машини можуть здійснювати об’їзд по вул. Вороного з виїздом на пл. А. Міцкевича. Ремонтні роботи триватимуть кілька годин. Після завершення робіт вулицю відкриють для проїзду», – повідомив Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації.

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