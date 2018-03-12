Міносвіти шукає школи для пілотування курсу «Природничі науки» для десятикласників

З 1 вересня 2018 року в 10-му класі можна буде вивчати інтегрований курс «Природничі науки». Він впроваджується в межах експерименту, і МОН запрошує школи брати участь у цьому пілотуванні. Про це йдеться на сайті Міністерства, передає Львівський портал.

Експериментальні програми розроблено для класів суспільно-гуманітарного, спортивного та художньо-естетичного спрямування. Через це курс може викладатися лише для учнів, що не планують складати ЗНО із природничих предметів. Викладати курс можуть вчителі природничих предметів без обов’язкового проходження курсів підвищення кваліфікації.

Упродовж пілотування інтегрованого курсу планується поетапно розробити необхідне навчально-методичне забезпечення (підручники й посібники для учнів; методичні посібники для вчителів; веб-сайт інформаційно-комунікаційної та дидактичної підтримки курсу). Також відбуватиметься апробація методик інтегрованого навчання та розроблятиметься інструментарій для моніторингу й перевірки якості природничих знань учнів, ефективності методик і засобів навчання.

Так, Колегією МОН схвалено 4 проекти навчальних програм інтегрованого курсу «Природничі науки»:

проект 1 – автори І.Дьоміна, В.Задояний, С.Костик,

проект 2 – авторський колектив під керівництвом Т.Засєкіної,

проект 3 – автори Д.Шабанов, О.Козленко,

проект 4 – авторський колектив під керівництвом В.Ільченко.

Кожна програма у власний спосіб реалізує змістові лінії державного стандарту. Наприклад, програми першого і другого проекту побудовані так, щоб пояснити особливості природних явищ та технологічних процесів з позицій кожної з природничих наук. Програма третього проекту акцентована на дослідження причинно-наслідкових зв’язків, що зумовили сучасний спосіб життя людства, та їх вплив на можливе майбутнє, а програма четвертого проекту пропонує модульний підхід до вивчення природничих предметів.

У кожній із запропонованих програм вивчення курсу базується на знаннях і компетентностях, що отримали учні в основній школі. Воно спрямоване на те, щоб навіть той випускник, який не спеціалізується на природничих науках, зміг сформувати цілісне уявлення про світ, отримав уявлення про широкий спектр наукових ідей астрономії, біології, географії, економіки, фізики і хімії.

Допомагати школам у пілотуванні курсу можуть Інститути післядипломної педагогічної освіти, у повноваження яких входить, зокрема, методична підтримка. У межах освітнього проекту «На урок» https://naurok.com.ua/journal також буде оголошено конкурс на кращі навчальні матеріали до уроків з інтегрованого курсу.

Щоб долучитися до пілотування інтегрованого курсу «Природничі науки», школа має звернутися до місцевого органу управління освітою.