Львів'ян закликають прибирати за своїми собаками на вулиці

Мерія закликає мешканців дотримуватися правил утримання і поводження з тваринами у Львові.

Як наголошують у прес-службі ЛМР, два роки тому, 17 березня 2016 року, на сесії Львівської міської ради з метою покращення санітарного стану міста, епідеміологічної та епізоотичної ситуації, загальної безпеки громадян було затверджено правила утримання і поводження з тваринами у Львові. Мешканців просять дотримуватися цих правил, вигулювати собак у відведених для цього місцях, а також прибирати за своїми тваринами.

«Мешканець, який має домашню тварину, повинен мати повагу до інших жителів нашого міста. На вулиці потрібно прибирати за своїм собакою, для цього потрібно мати звичайний пакет, після чого відходи варто просто викинути у смітник. Це проста дія, однак, на жаль, більшість не дотримується таких правил. Мешканці повинні зрозуміти, що їх безвідповідальність перш за все шкодить саме їм, їх дітям та їх собакам.

У Сихівському районі міста Львова було встановлено екостанції з пакетами для прибирання за собаками, однак самі лише станції цьому не допоможуть, допомогти уникнути забруднення можуть тільки самі мешканці, які прибиратимуть за своїми тваринами і матимуть повагу до інших львів’ян», – зазначила директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.