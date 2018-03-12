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Курсанти Академії сухопутних військ відзначили річницю Державного гімну України

Олександр Косик

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Цього року виповнюється 153 роки з дня першого публічного виконання Державного гімну. Для особового складу Національної академії сухопутних військ урочистості з цієї нагоди розпочалися із ранкового шикування особового складу вишу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

 

Перед підняттям Державного прапора України до військовослужбовців звернувся начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук. Він, зокрема, зазначив, що Державний гімн України є органічною частиною історії, душею українського народу  та символом боротьби за незалежність країни.

«Гімн України – це символ нескореності та самобутності нашого народу, його незламності. Усі, хто хотів бачити Україну під своєю владою, забороняли гімн, знищували його друковані версії, нещадно карали та переслідували його виконавців. Зараз, в період російської агресії, наш Державний Гімн, як і синьо-жовтий прапор та герб, є символами єдності  нашого народу,  символами  величі та звитяги українського війська», – наголосив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Опісля військовослужбовці навчального закладу долучилися також й до загальноміських заходів. Так, на площі Ринок перед входом до міської ратуші вони разом із молоддю міста, представниками громадських організацій та влади, працівниками мерії, освітянами й духовенством спільно виконали Державний гімн України.

Довідка

Створення українського гімну бере початок з осені 1862 року, коли етнограф, фольклорист та поет Павло Чубинський написав вірш “Ще не вмерла Україна”, який поклав на музику отець Михайло (Вербицький). Публічне виконання пісні відбулося 10 березня 1865 року в Перемишлі — під час першого в Західній Україні Шевченківського концерту.

15 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила Державним гімном вірш П. Чубинського, покладеного на музику М. Вербицького.

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