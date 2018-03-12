На Львівщині 65 громадських організацій претендують на фінансування з облбюджету

Сьогодні, 12 березня, триває відкритий захист проектів громадських організацій, які претендують на підтримку з обласного бюджету. Усього буде представлено 65 проектів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

За його словами першого заступника голови Львівської облради Андрія Білоуса, цьогоріч на підтримку проектів громадських організацій з обласного бюджету спрямують 550 тис. грн. «Вкотре переконався, що Львівщина – це область з високим рівнем активності та креативності громадськості. Чимало цікавих розвиткових проектів. Переможуть – найдостойніші», – наголосив Андрій Білоус.

Додамо, що до складу конкурсної комісії з визначення проектів (заходів, програм), розроблених інститутами громадянського суспільства, увійшли представники влади, громадських організацій, депутати обласної ради.