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Двох неповнолітніх зловмисників, які пограбували львів’янина, взяли під домашній арешт

Юлія Шпак

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Двох неповнолітніх львів’ян, триматимуть під домашнім арештом за вчинення розбою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як зазначають у відомстві, двом неповнолітнім мешканцям м. Львова повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

«Зазначимо, подія трапилась 1 березня 2018 року. Неповнолітні зловмисники, перебуваючи на одній із вулиць міста напали на перехожого, розпилили йому в обличчя газову суміш та викрали у нього сумку в якій знаходились 13 мобільних телефонів. Вказаних осіб затримано у порядку ст.208 КПК України», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, Личаківським районним судом м. Львова підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Довідково: санкція ч.2 ст. 187 КК України передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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