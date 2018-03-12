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Для мандрівників на Львівщині розробили 57 шляхів активного туризму

Дарина Смеречанська

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Для поціновувачів активного відпочинку на Львівщині розробили 57 шляхів активного туризму, значна частина яких потребує відновлення ознакування. З них 21 – екологічні стежки, 19 – пішохідні та 16 – велосипедні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Також, як зазначили в управлінні туризму та курортів Львівської ОДА, подано пропозиції для ознакування понад 80 туристичних маршрутів. Відтак, спільно із експерним середовищем з активного туризму, національними та регіональними природніми парками, райдержадміністраціями та об’єднаними територіальними громадами цьогоріч заплановано створити мережу шляхів активного туризму.

Окрім цього, значну увагу приділять питанню популяризації області як напрямку для активного відпочинку за допомогою сучасних цифрових технологій.

Нагадаємо, торік в області ознакували чотири туристичні шляхи. Це пішохідний шлях «До головного осередку пропаганди ОУН і УПА», «Росохацькі полонини», лижний шлях «На гору Ільза», автомобільний туристичний шлях «Львів-Броди». Також в межах розвитку туристичної інфраструктури області управління розробило інтерактивну карту та облаштувало 121 пікнік-локацію.

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