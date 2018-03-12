Чому виникає рак легень і як захистити себе?

Рак легень є одним із найпоширеніших видів раку у всьому світі і, зокрема, в Україні. На ранніх стадіях цей вид раку найчастіше протікає безсимптомно, але саме на початкових стадіях лікування є найбільш ефективним. У МОЗ розповіли, чому розвивається рак легень і як йому запобігти.

СИМПТОМИ РАКУ ЛЕГЕНЬ

Рак – захворювання, яке спричиняє необмежене та неконтрольоване утворення аномальних клітин в організмі. Відповідно рак легень – це злоякісне новоутворення, яке розвивається в легенях.

«Щороку в Україні фіксується близько 13 тис нових випадків раку легень. Чоловіки хворіють у 5 разів частіше за жінок. Водночас, рак легень є однією з небагатьох нозологій, захворюваність на яку в Україні зменшується щороку на 3-4%», – коментує головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.

Найчастіше рак легень на ранній стадії протікає безсимптомно чи симптоми проявляються не дуже виражено.

Найпоширеніші симптоми раку легень:

кашель, який не зникає та погіршується;

відхаркування кров’ю або мокротинням червоно-коричневого кольору,

біль у грудях, який посилюється при глибокому диханні, кашлі або сміху,

хрипи,

втрата ваги та апетиту,

задишка,

постійне відчуття втоми або слабкості,

інфекції, зокрема бронхіт та пневмонія, не проходять або повторюються.

Більшість із цих симптомів можуть спричиняти інші захворювання. Проте якщо ви помітили один чи кілька з цих симптомів,зверніться до свого лікаря. Якщо рак діагностують на ранній стадії, лікування буде більш ефективним, а шанси одужати зростуть.

ПРИЧИНИ РАКУ ЛЕГЕНЬ

За даними статистики, найчастіше від раку легень помирають курці. Куріння в кілька разів підвищує ризик раку легень. Що довше та частіше ви курите, то вищий ризик. Не тільки сигарети, а й сигари та люльки спричиняють рак легень. Пасивні курці також потрапляють в зону ризику.

Рак легень також можуть спровокувати забруднене повітря та навколишнє середовище. Зокрема, причиною раку може стати радон – газ, який не має запаху та кольору і виділяється в результаті розпаду урану в ґрунті, і азбест – група мінералів, які використовують для виробництва вогнетривких, ізоляційних і кислототривких матеріалів. Саме азбестовмісний пил є канцерогенним і викликає, зокрема, рак легень. Тому МОЗ України розробили наказ – нові санітарні норми, що забороняють використання усіх видів азбесту.

Якщо у вас був рак легень, це підвищує ризик його виникнення знов. Ризик може підвищитись, якщо ваші батьки, брати, сестри, інші родичі хворіли на рак легень. Це в першу чергу пов’язано з тим, що, можливо, ви дотримуєтесь подібного способу життя, зокрема – курите, та піддаєтесь такому самому впливу навколишнього середовища, як і вони.

ПРОФІЛАКТИКА ТА РАННЯ ДІАГНОСТИКА РАКУ ЛЕГЕНЬ

Раннє виявлення раку легень допоможе вчасно розпочати лікування. Основний метод такої діагностики рентгенологічне дослідження. Рентгенівський знімок допоможе виявити пробему на ранній стадії. Лікарі рекомендують робити рентген щороку, особливо, якщо ви належите до групи ризику – наприклад, курите.

Для уточнення діагнозу використовується комп’ютерна томографія (КТ). У цьому тесті рентгенівський апарат сканує тіло та використовує низькі дози випромінювання для детального зображення легень.

Щоби зменшити ризик захворювання на рак легень в першу чергу не починайте курити або киньте цю шкідливу звичку. Сигаретний дим, який заповнює закриті приміщення, містить більше 4000 хімічних речовин, з яких, принаймні, 250 – шкідливі, а понад 50 викликають рак. Так само уникайте пасивного куріння. Дотримуйтесь здорового способу життя і регулярно проходьте профілактичні обстеження.