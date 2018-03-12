Через прорив теплової мережі частина львів’ян залишилась без опалення

У зв’язку із проривом теплової мережі по пр.Червоної Калини 44 на деяких вулицях Львова відключили послуги опалення. Про це повідомляє «Гаряча лінія міста».

На час виконання робіт перекрито подачу гарячої води орієнтовно до 18.30 в будинках:

вул.Довженка О буд. 1, 3, 7, 9, 11, 18,20, 22

вул.Зубрівська буд. 7а, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25a, 26, 27, 28, 36, 36а

вул.Манастирського А буд. 3а, 3, 5, 7

вул.Морозна буд. 8,12, 14, 19, 19а, 21а, 21,27, 31, 37, 39

вул.Сихівська буд. 2, 4, 8, 10, 10а, 12, 24, 26, 28, 30

вул.Хуторівка буд. 30, 32, 34, 36, 40, 42

просп.Червоної Калини просп буд. 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 63, 63а, 65, 67, 69, 73, 75, 77.

Відсутнє теплопостачання орієнтовно до 17.00 у зв’язку із проведенням робіт «Львівтеплоенерго» на: