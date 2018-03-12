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Через незаконну рубку 132 дерев на Львівщині судитимуть лісника

Дарина Смеречанська

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На Львівщині судитимуть лісника, який допустив незаконну рубку майже півтори сотні дерев. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Правоохоронці встановили, що на території одного з лісопідприємств Карпатського регіону Львівщини було здійснено незаконну рубку 132 дерев породи сосна та ялиця загальною масою 94 кубометри, внаслідок чого охоронюваним державою інтересам було завдано збитків на суму 883 тисячі гривень.

За неналежне виконання обов’язків по охороні і захисту лісу, ліснику підприємства повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ст.197 (порушення обов’язків щодо охорони майна) КК України, а обвинувальний акт скеровано на розгляд районного суду.

За допущене йому загрожує покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи  від ста двадцяти до двохсот сорока годин або виправні роботи до двох років, або обмеження волі на той самий термін. Досудове розслідування триває.

 

 

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