Водій маршрутки у Сколівському районі відмовляється возити АТОвців безкоштовно

На Сколівщині водій маршрутки «Стрий-Пшонець» відмовляється перевозити учасників бойових дій. Про це повідомляє SKOLE-TODAY.

Як зазначається, свою відмову водій пояснює тим, що військові можуть їздити безкоштовно лише на службу.

«Як повідомляє 41-річний чоловік, який є учасником бойових дій та має відповідне посвідчення, водій маршрутки «Стрий-Пшонець» (ВС 4481 ЕН) регулярно відмовляється від перевезння учасників бойових дій. Свою відмову від пільгового перевезення водій маршрутки «Стрий-Пшонець» (ВС 4481 ЕН) аргументує тим, що учасники бойових дій повинні їздити тільки по формі та тільки на службу», – інформує місцеве видання.

«Водій неодноразово відмовляється від перевезення учасників бойових дій. Пред’явлення посвідчення нічого для нього не означає. Просимо районну владу розібратись у цьому питанні», – цитує обуреного чоловіка видання.