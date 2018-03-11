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Водій маршрутки у Сколівському районі відмовляється возити АТОвців безкоштовно

Дарина Смеречанська

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На Сколівщині водій маршрутки «Стрий-Пшонець» відмовляється перевозити учасників бойових дій. Про це повідомляє SKOLE-TODAY.

 

Як зазначається, свою відмову водій пояснює тим, що військові можуть їздити безкоштовно лише на службу.

«Як повідомляє 41-річний чоловік, який є учасником бойових дій та має відповідне посвідчення, водій маршрутки «Стрий-Пшонець» (ВС 4481 ЕН) регулярно відмовляється від перевезння учасників бойових дій. Свою відмову від пільгового перевезення водій маршрутки «Стрий-Пшонець» (ВС 4481 ЕН)  аргументує тим, що учасники бойових дій повинні їздити тільки по формі та тільки на службу», – інформує місцеве видання.

«Водій неодноразово відмовляється від перевезення учасників бойових дій. Пред’явлення посвідчення нічого для нього не означає. Просимо районну владу розібратись у цьому питанні», – цитує обуреного чоловіка видання.

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