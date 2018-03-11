У Рудно горів продуктовий магазин

У смт Рудно нині вночі горів продуктовий магазин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Власне, до рятувальників 11 березня о 01:09 надійшло повідомлення про пожежу в продуктовому магазині в сел. Рудно на вул. Огієнка 10.

Повністю пожежу вдалося ліквідувати о 1:51 повністю ліквідувати. Вогнем знищено продукти харчування на площі 1 кв.м. та пошкодженно холодильну вітрину

До ліквідації пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюються.