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У Львові «на гарячому» впіймали магазинного злодія, який проник всередину через дірку в стіні

Дарина Смеречанська

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У Львові патрульні застали «на гарячому» злодія, який виповзав через дірку з магазину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

 

Близько четвертої ранку патрульні отримали виклик від невідомого про те, що на вулиці Шафарика впродовж 30 хвилин спрацьовує сигналізація в магазині.

Інспектори за лічені хвилини були на місці. Сигналізація не працювала, однак інспектори вирішили оглянути прилеглу територію.

«Раптом вони почули підозрілі звуки позаду магазину. Патрульні обійшли магазин і побачили, як з невеликого отвору в стіні виповзає чоловік. Помітили і ще одного невідомого, який стояв за півсотні метрів на сторожі. Особи почали втікати у різні напрямки і патрульні прийняли рішення затримувати того, який проник у магазин. За кілька метрів його наздогнали», – інформують правоохоронці.

За будинком патрульні виявили поцуплені алкогольні напої різних виробників, цінової категорії у великій кількості, які зловмисники винесли з магазину і заховали у кущах. Також у закинутому приміщенні вони сховали тютюнові вироби. 37-річний затриманий раніше судимий за крадіжку вчинену повторно або здійснену за попередньою змовою групою осіб. На місце викликали слідчо-оперативну групу та експерта.

 

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