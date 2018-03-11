Львів'янин цьогоріч вперше спробує підкорити Еверест

У рамках української експедиції Еверест-2018 відбудеться перше підкорення Евересту львів’янином. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Вся експедиція триватиме з 7 квітня до 6 червня цього року. Штурмовий вихід заплановано на 15-25 травня. Перша українка на Евересті – Ірина Галай – не зупиняється на досягнутому. Саме тому цього сезону альпіністка має на меті здійснити безкисневе сходження на гору Лхотцзе (8516 м). Зійти на Еверест спробують ще два учасники – Роман Городечний та Дмитро Семеренко. До речі, Роман Городечний, за умови вдалого сходження, стане першим львів’янином на Евересті (8848 м).

Цього року українські альпіністи хочуть реалізувати відразу декілька амбітних проектів: безкисневе сходження на четверту вершину світу – гору Лхотцзе, траверс Еверест-Лхотцзе (перехід з однієї вершини на іншу, якого жоден українець поки що його не здійснював) і перше підкорення Евересту львів’янином.

«Для мене це, в першу чергу, спортивний інтерес. Сьогодні це найважче в світі фізичне випробування тіла. Тому я вирішила: потрібно спробувати», – розповідає Ірина Галай.

Тарас Поздній – альпініст, в його арсеналі безкисневе сходження на гору Манаслу (8156 м).

Щодо Тараса Позднього, то для нього траверс Еверест-Лхотцзе – це можливість вийти за межі своїх можливостей: «Люблю ставити цілі, що виходять за межі моїх можливостей. А потім перетворювати їх в одну зі сходинок на шляху до ще більш масштабних планів. Саме так підкорення Манаслу без кисню стало перевіркою перед Еверестом. До Евересту додалася Лхотцзе. А потім ми вирішили не просто піднятися, а ще й зняти про це фільм. Саме фільм на восьми тисячах метрів над рівнем моря, де іноді на крок потрібні надзусилля. Куди далі, поки не знаю. Маю велику надію, що все вийде цього разу».

«Весна у Гімалаях знаменує початок сезону сходжень. Восьмитисячники – це вищий пілотаж альпінізму. Адже максимально потребують як фізичних, так і моральних зусиль. А кожне вдале індивідуальне сходження – це гордість цілої нації, яка так демонструє свою спроможність», – розповідають організатори.

Перед експедиціями на учасників чекає безліч тренувань, які, безумовно, треба чергувати з відпочинком. Набиратися енергії перед сходженням альпіністи будуть в Карпатах, на Термальних водах в Косино.