Патрульні впіймали водія Mercedes-Benz, який біля цвинтаря вживав наркотики

Патрульні виявили біля цвинтаря поблизу села Великий Дорошів чоловіка, який вживав у автомобілі наркотики. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Так, сьогодні вдень на автодорозі Львів – Рава-Руська, поблизу населеного Великій Дорошів, до патрульних звернулися небайдужі громадяни і повідомили, що біля цвинтаря у їхньому селі невідомий вживає наркотики.

Патрульні виявили автомобіль Mercedes-Benz на вказаному місці. З водійських дверей вийшов чоловік і викинув шприц з невідомою речовиною.

При поверхневій перевірці у 37-річного громадянина виявили 5 таблеток сильнодіючого препарату «Лірика». На місце викликали слідчих та експерта.